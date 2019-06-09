السعودية اليوم / وكيل محافظ محافظة بحرة يفتتح فعاليات الحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع البيضاء بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

افتتح وكيل محافظ محافظة بحرة ماجد العنزي اليوم، فعاليات الحملة الصيفية التوعوية لمحو الأمية بقطاع البيضاء بتعليم مكة المكرمة، وذلك ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها وزارة التعليم خلال العام الحالي 1439هـ - 1440هـ بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى.

وتستهدف الحملة أكثر من 300 دارس ودارسة في 26 مركزًا للبنين والبنات بقطاع البيضاء بمكة المكرمة، خلال الفترة من 6 شوال إلى 4 ذي الحجة من عام ١٤٤٠هـ.

وشكر وكيل محافظ محافظة بحرة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على تنفيذ مثل هذه الحملات التي لها أثرها وأهميتها في توعية المستفيدين في أمور دينهم ودنياهم، وينعكس ذلك على تعاملاتهم واستفادتهم مما يُقدم لهم من خدمات خلال هذه الحملة.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون المدرسية محمد المدخلي، أن الحملات الصيفية لمحو الأمية نهج دأبت عليه وزارة التعليم منذ أمد بعيد، مشيرًا إلى أن الحملة تعكس اهتمام حكومتنا الرشيدة بنشر العلم، وتهيئة فرص التعليم لكل من يحتاج إليه مهما كان عمره أو موقعه، فبالعلم سنحقق وعيًا دينيًا وذاتيًا واجتماعيًا.

وبين المدخلي مدى أهمية هذه الحملة في تصويب عبادات المستفيدين ومعاملاتهم، معبرًا عبر عن شكره وتقديره للفريق التنفيذي في الحملة على جهوده في التخطيط والإعداد والتجهيز لتحقيق انطلاقة ناجحة للحملة، كما أثنى على جهود كافة الأجهزة الحكومية والمجتمعية المشاركة.

وأبان المدير التنفيذي للحملة خالد بن جميل الحارثي، أن الحملة تستهدف أكثر من 300 دارس ودارسة في 26 مركزًا في قطاع البيضاء بتعليم مكة حيث استهلت ببرنامج استقبال لمعلمي الحملة الصيفية بمجمع البيضاء التعليمي، وتنفيذ لقاء تعريفي لمعلمي الحملة وبالخصائص النفسية والاجتماعية والثقافية للدارسين, بمشاركة اللجنة الإشرافية والتعليمية والإدارية ‫وإيضاح عظم المهنة الشريفة والرسالة السامية التي يقدمها المعلمون للدارسين والتأكيد على أهمية تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب، متمنيًا أن تؤتي الحملة ثمارها وتحقق أهدافها.‬

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13:34ت م

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