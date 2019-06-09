السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالشرقية يحتفي مع منسوبيه بعيد الفطر المبارك



الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش، ومديري الإدارات والأقسام، وذلك في مقر صالة الاجتماعات بالفرع.

وهنأ مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية بهذه المناسبة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناسبة عيد الفطر, داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده على وطننا وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وتم خلال الحفل تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله - عز وجل - أن يعيده على الجميع بالخير والصحة.

// انتهى //

13:33ت م

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