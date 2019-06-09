وزارة العمل السعودية تعلن عن قرار جديد في القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل السعودیة، الیوم الأحد، عن قراراً جدیداً للعمل في القطاع الخاص یبدأ العمل بھ من مطلع الاسبوع القادم.

وتبدأ الوزارة یوم السبت القادم، تطبیق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جمیع منشآت القطاع الخاص من یستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى 15 من سبتمبر 2019م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملین وتجنیبھم ما قد یسببھ العمل في ھذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ینتج عنھا من تأثیرات سلبیة في الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجھاد الحراري.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل عند تنظیم ساعات العمل إلى مراعاة ما نص علیھ ھذا القرار للمساھمة في حمایة وسلامة صحة العاملین من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة خالد أباالخیل، إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاریخ 15 / 7 / 1435ھـ، ینص على " أنھ لایجوز تشغیل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظھراً إلى الساعة 3ً مساء، خلال الفترة من 15 یونیو إلى نھایة یوم 15 سبتمبر من كل عام میلادي ".

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وأضاف أباالخیل أن القرار یستثني العمال الذین یعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصیانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمایتھم من أضرار أشعة الشمس .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار یستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً إلى اختلاف درجات الحرارة، حیث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستویات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إلیھا، وسیتم تنسیق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحدید مدى الحاجة لتطبیق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لھا حسب الظروف المناخیة ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.

وزارة العمل السعودیة تعلن عن قرارات جدیدة بشأن العمل في القطاع الخاص یبدأ العمل بھا من السبت القادم..

ودعا أباالخیل عملاء الوزارة إلى التواصل مع ھاتف خدمة العملاء رقم 19911، للاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبیق القرار، أو عبر تطبیق معاً للرصد.