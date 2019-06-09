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تنبيه متقدم لأهالي عسير.. أمطار غزيرة وبرد ورياح نشطة
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، ومحايل، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، ورجال ألمع، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وسراة عبيده، و ظهران الجنوب.
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