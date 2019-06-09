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وظائف صحية لحديثي التخرج بـ مدينة الملك سعود الطبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية (مُسعف ، وأخصائي تغذية)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُسعف – الرعاية المنزلية (Paramedic – Homecare):
– درجة البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ.
– رخصة قيادة سارية المفعول.
– حاصل على شهادة (BLS – ACLS).
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2- أخصائي تغذية – الرعاية المنزلية (Nutrition Specialist – Homecare):
– درجة البكالوريوس في علوم التغذية أو التغذية أو تخصص ذات صلة.
– التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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