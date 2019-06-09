تقلبات جوية بنجران.. موجة غبار تحجب الرؤية والمدني يحذر الجميع

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.