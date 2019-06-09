2019-06-09

على هامش قمة العشرين في اليابان.. جلسة لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي

متابعات الخليج 365 - متابعة

استضافت مدينة “تسوكوبا” اليابانية، جلسة مشتركة لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، حيث تحتضن اليابان يومي السبت والأحد، اجتماعاً لوزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، يسبق انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين.

وبحث المجتمعون في الجلسة، التقاطعات بين التجارة والاقتصاد الرقمي، حيث يناقش المشاركون سبل تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين، ستُعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري، في مدينة “أوساكا” اليابانية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء.

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ومن المنتظر أن تتعهد مجموعة العشرين بتكثيف جهودها للعمل على نظام ضرائب عالمي جديد وسط انتقادات بأن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك لا تدفع حصة ضريبية عادلة.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز يوم السبت “العديد من الشركات الكبرى لا تدفع الضرائب التي ينبغي عليها دفعها بالفعل، لاسيما شركات الاقتصاد الرقمي”.

ويبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا والصين تؤيد هذا الإجراء. وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لجمع الضرائب بشكل أكثر فعالية من الشركات الرقمية.

ومن المتوقع أن تصدر مجموعة العشرين بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين، والذي يجرى استعداداً لاجتماع قادة مجموعة العشرين المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة أوساكا غربي اليابان.