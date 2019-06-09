بالخطوات.. حساب المواطن يوضح كيفية حذف مخصص حافز لأحد التابعين

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن الطريقة التي يتم من خلالها حذف مخصص حافز عبر التطبيق المخصص للبرنامج، في حالة تحديث البيانات.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على استفسار مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “كيف طريقة حذف مخصص حافز لأحد التابعين من حساب متابعات الخليج 365؟”.

وقال حساب خدمة العملاء في تغريدة عبر “تويتر”: “بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة (تفاصيل الطلب، ثم الإفصاح عن الدخل، ثم الانتقال إلى الإجراءات) وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

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ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة عبر الرابط التالي (هنا).

خطوات التسجيل

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: (هنا).