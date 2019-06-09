الان تتابع الحج والعمرة: إجراء مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440 هجريا في هذا الموعد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت وزارة الحج والعمرة، مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية للمتقدمين للعمل في هذه الوظائف بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في موسم حج 1440هـ “اعتباراً من تاريخ 1440/10/07هـ ولمدة (4) أيام”.
وحددت الوزارة، المسوغات المطلوبة وتمثلت في (2) صور شخصية، صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة، وإحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:
– بطاقة الأحوال.
– المؤهل.
– العنوان الوطني.
– السيرة الذاتية.
– رقم الحساب البنكي (آيبان).
وتجرى المقابلات في مبنى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة (الدور الأرضي للرجال – المبنى النسوي للنساء) آخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد.
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