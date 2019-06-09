شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع على أزمة رمضان.. جازان تغرق في الظلام مجدداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

لم تمض سوى بضعة أيام على إعلان شركة الكهرباء استكمالها إعادة التيار الكهربائي في عدد من محافظات المنطقة الجنوبية، حتى فوجئ أهالي عدد من محافظات وأحياء وقرى منطقة جازان بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ بسبب العواصف الرملية التي شهدتها المنطقة أمس، حسب بيان الشركة السعودية للكهرباء.

وأوضحت «السعودية للكهرباء» في بيان لها أمس (السبت): نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان فإن بعض المحافظات تتعرض لانقطاعات محدودة، ويجري التعامل معها ميدانياً لإعادة الخدمة تدريجياً.

وعادت شركة الكهرباء إلى ترديد اعتذارها للمشتركين، إذ دأبت على تكراره خلال أزمة انقطاع التيار عن المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي. وكانت المنطقة الجنوبية شهدت في آخر يومين من شهر رمضان الماضي انقطاعات في التيار، شملت مناطق جازان ونجران وعسير ومحافظة القنفذة.