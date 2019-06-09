مراجعة حساب المواطن الالكتروني | تسجيل واستحقاق الدفعة الجديدة ca.gov.sa 1440 | موعد صرف الدفعة...

نرصد معكم كافة الأخبار الخاصة ببرنامج حساب المواطن السعودي ca.gov.sa 1440 من حيث صرف الدعم المقدم ومن حيث طرق الاعتراض على الأهلية، ومن حيث كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل في البرنامج، ونسعى لنقل الخبر من أكثر من مصدر، من أجل متابعة أفضل للبرنامج الخاص بصرف الدعم السعودي للمستفيدين، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد2

نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونتابع معكم رابط الدخول على برنامج حساب المواطن، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول برنامج حساب المواطن، ونتابع أهداف برنامج حساب المواطن، ونتابع معكم الأخبار الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، يمكنكم حفظ المقال بالمفضلة من أجل سهولة المتابعة، تابع الأخبار الهامة.

رابط الدخول إلى حساب المواطن

يمكنكم الدخول والاستعلام عن استحقاق الأفراد عبر هذا الرابط، وقد صممت منصة حساب المواطن الإلكترونية لتقدم الدعم للفئات المستهدفة داخل السعودية، من خلال تقييم دوري آلي للمعلومات المسجلة للمستفيدين عبر الموقع، بما يواكب التغيرات الاقتصادية المستمرة بالمملكة، تتم عملية التقييم والحصر المستمرة عبر برنامج حساب لتحديد قيمة الدعم، ومدى استحقاق المسجل ومدى أهليته.

جوائز حساب المواطن

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن السيد سلطان القحطاني، أن البرنامج حصل على جائزة أفضل مركز اتصال، وجائزة أفضل مقدم خدمات في القطاع العام، وذلك على مستوى العالم عن العام الماضي 2018، وحصل البرنامج أيضًا على شهادة الأيزو 9001 للجودة، ويعد ذلك إنجاز كبير يحققه برنامج حسب المواطن في عام واحد، ونتابع معكم صور تتويج البرنامج بالجوائز.

كم باقي على حساب المواطن

قد يهمك: رابط برنامج قياس للنتائج، يتم إيداع الدفعة الخاصة بالدعم لدى المستحقين للدعم في اليوم العاشر من كل شهر، ونتابع معكم كافة الأخبار المتعلقة بالدعم من وقت للثاني، ونرصد الأخبار العاجلة.

رقم الاتصال بحساب المواطن

كيفية الاتصال ببرنامج حساب المواطن السعودي؟ هو ما نسعى لتطبيقه من وقت للثاني، حيث يتساءل الجميع عن كيفية الاتصال، ورقم الدعم الفني للبرنامج، وموعد الاستفسارات أي موعد العمل بخدمة العملاء، يمكنكم متابعة النقاط الآتية:

رقم الاتصال بخدمة عملاء حساب المواطن 19912 موعد الاستفسارات من الأحد للخميس من 8:00 ص حتى 10:00 م الجمعة والسبت من 1 م حتى 11 م Advertisements موقع البوابة الإلكترونية طوال اليوم www.ca.gov.sa حساب خدمة العملاء بتويتر [email protected]

مدة الاعتراض على الأهلية

قمنا بنشر كيفية الاعتراض على الأهلية في برنامج حساب المواطن، وهي مدة الاعتراض لمدة ثلاثة أشهر من ظهور النتائج الخاصة بمستفيدي الدعم، وفي حالة قبول الطلب يتم التعويض بأثر رجعي يصل إلى 5 شهور كاملة، وفي حال رفض الطلب الخاص بالاعتراض على الأهلية، يتم التقديم مرة أخرى لمدة ثلاثة شهور أخرى

مبادئ حساب المواطن

قامت المملكة العربية السعودية بتدشين نظام يحمي المواطن السعودي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، من خلال برنامج حساب المواطن الذي يهدف إلي:

دعم وحماية الأسر والأفراد ذوى الدخل المنخفض والمتوسط، من آثار تلك التغيرات التي يشهدها المجتمع السعودي

بما يعود بالنفع علي المواطن السعودي

ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بالمجتمع

ويحقق لهم التوازن الاقتصادي في المعيشة

حتى يحيا المواطن السعودي حياة كريمة على أرضة السعودية.

برنامج نظام حساب المواطن السعودي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح باب التسجيل ببرنامج الإلكتروني حساب المواطن في فبراير 2017، بقيمة دعم حكومي بإجمالية تبلغ 25 مليار ريال سعودي، وذلك لدعم الفئات المستهدفة من المشروع.

الفئات المستهدفة من برنامج حساب مواطن

الفئة الأساسية المستفيدة هي الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

الفرد السعودي الغير متزوج ومستقل بسكن خاص.

أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

مراحل استحقاق من خلال برنامج حساب مواطن

تمر عملية استحقاق من خلال حساب المواطن بثلاث مراحل هي:

مرحلة التسجيل عبر برنامج حساب المواطن من خلال الرابط المباشر للموقع، وبعدها يتم التدقيق الآلي لجميع البيانات والمعلومات. مرحلة التأهل للحصول على الدعم المباشر الحكومي حيث يتم إرسال نصية إلى هاتف المتأهل بقبوله. مرحلة الاستحقاق وفيها يتم تقدير قيمة البدل المادي المستحق لجميع المؤهلين المستحقين للدعم الحكومي من خلال برنامج حساب المواطن.

أهداف برنامج حساب المواطن

تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالمجتمع السعودي.

تخفيف من آثار التغيرات ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، التي قد تسبب الضرر بالمواطن السعودي.

تقدم الدعم الحكومي المقدم للمواطنين السعوديين، من خلال برنامج كامل شامل.

العمل على رفع درجة الوعي لدى المواطن السعودي بترشيد استهلاك لكافة مصادر الطاقة من بترول وكهرباء، والمياه.

متابعة مستمرة لبرنامج حساب المواطن السعودي، وذلك من أجل رصد الأخبار العامة، ونرصد معكم توقيت الدفع للدفعة المقبلة وهو يوم 10 يونيو ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ونرصد معكم كافة الأخبار الشاملة، ونستمر برصد الأخبار العامة

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