، المملكة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ،

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وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
ووقّع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا؛ بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في أثناء مشاركة الوزير السواحة؛ في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عُقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومَي 28 و29 يونيو 2019م.
وقال الوزير "السواحة"؛ إن الاتفاقية تركز على عدة مجالات رئيسة مع الجانب الياباني تشمل: تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، إضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة.
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير رأس المال البشري بكونه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة، ولذلك تحرص الوزارة على تأهيل الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم في المجال التقني، موضحاً أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات عمل مشتركة، وتشجيع إقامة عديد من الأنشطة والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.
المملكة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلوماتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-09
وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
ووقّع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا؛ بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في أثناء مشاركة الوزير السواحة؛ في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عُقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومَي 28 و29 يونيو 2019م.
وقال الوزير "السواحة"؛ إن الاتفاقية تركز على عدة مجالات رئيسة مع الجانب الياباني تشمل: تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، إضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة.
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير رأس المال البشري بكونه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة، ولذلك تحرص الوزارة على تأهيل الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم في المجال التقني، موضحاً أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات عمل مشتركة، وتشجيع إقامة عديد من الأنشطة والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
12:19 PM
تركّز على مجالات عدة وتشمل تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة البنية الرقمية
وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لتحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.
ووقّع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا؛ بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في أثناء مشاركة الوزير السواحة؛ في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (G20) التي عُقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا يومَي 28 و29 يونيو 2019م.
وقال الوزير "السواحة"؛ إن الاتفاقية تركز على عدة مجالات رئيسة مع الجانب الياباني تشمل: تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، إضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة.
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير رأس المال البشري بكونه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة، ولذلك تحرص الوزارة على تأهيل الشباب السعودي وتطوير مهاراتهم في المجال التقني، موضحاً أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات عمل مشتركة، وتشجيع إقامة عديد من الأنشطة والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.
، المملكة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ،
المصدر : الخليج 365
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