، الصين تتحدّى أميركا .. بنظام يحمي التكنولوجيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: سيتم الكشف عن تدابير مفصّلة في المستقبل القريب

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن الحكومة ستنشئ نظاماً جديداً لحماية تكنولوجيتها، حيث تقيّد الولايات المتحدة وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية وسط نزاع تجاري متصاعد.

وأوضحت صحيفة "الشعب" اليومية، الأحد، أن النظام الجديد يهدف إلى حماية قدرة الأمة على الابتكار وتسريع عملية تطوير التقنيات الرئيسة، فيما لم تنشر أي تفاصيل بشأن ما تسميه الصين "قائمة وطنية" لإدارة الأمن التكنولوجي.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي بشكل أكثر فعالية لأيّ مخاطر على الأمن القومي.

وأضافت، أنه سيتم الكشف عن تدابير مفصّلة في المستقبل القريب.

تأتي المبادرة في أعقاب تحركات أميركية لتقييد مبيعات شركات تكنولوجيا صينية أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.