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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، يستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران": اتبعوا الإرشادات اللازمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-09
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، يستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:26 AM
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:43 AM
رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، يستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران": اتبعوا الإرشادات اللازمة ،
المصدر : الخليج 365
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