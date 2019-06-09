، عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران": اتبعوا الإرشادات اللازمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، يستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.