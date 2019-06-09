، عدسة "الخليج 365" ترصد "هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطع ،

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رصدت عدسة "الخليج 365"، الأمطار التي شهدتها منطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.
وكشفت جولات قامت بها "الخليج 365" على عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.
كما رصدت "الخليج 365" سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.
وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.
عدسة "الخليج 365" ترصد "هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطعمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-09
رصدت عدسة "الخليج 365"، الأمطار التي شهدتها منطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.
وكشفت جولات قامت بها "الخليج 365" على عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.
كما رصدت "الخليج 365" سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.
وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:12 AM
فيما طالَبَ مواطنون بحلول تنهي معاناتهم مع السيول والحوادث الدامية
رصدت عدسة "الخليج 365"، الأمطار التي شهدتها منطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.
وكشفت جولات قامت بها "الخليج 365" على عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.
كما رصدت "الخليج 365" سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.
وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.
، عدسة "الخليج 365" ترصد "هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطع ،
المصدر : الخليج 365
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