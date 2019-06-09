حالة الطقس المتوقعة غداً.. حرارة شديدة في شرق المملكة.. وسحب رعدية على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على كلٍ من مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

فيما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية. في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة، ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في الأحساء وحفر الباطن (47 درجة)، وأدنى درجة حرارة في أبها (18 درجة).