عقب استئصال غدته التناسلية نتيجة الإهمال.. إحالة 10 عاملين بمستشفى الملك فيصل للهيئة الشرعية في...

تنتظر أسرة الطفل نهار الحارثي تحديد موعد جلسة في الهيئة الطبية الشرعية للنظر في قضية تعرض ابنهم للإهمال، وتأخر استقبال حالته بقسم الطوارئ في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ما تسبب في استئصال غدته التناسلية بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي.

وقالت مصادر إنه تمت إحالة الملف للهيئة الطبية الشرعية بأسماء 10 أشخاص من العاملين في المستشفى بعد الانتهاء من التحقيقات ومشاهدة الكاميرات التي تم الاستعانة بها لرصد كافة الأشخاص الذين استقبلوا الحالة، بحسب “عكاظ”.

وشهدت قضية الطفل الحارثي تدخل عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها هيئة الرقابة والتحقيق، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، هيئة مكافحة الفساد، وجهتان أخريان.

من جهته، قال قصي الشريف محامي الطفل إنه سيتم الاطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذتها الصحة ونترقب تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية.

وكانت الشؤون الصحية في الطائف، أوضحت أنها فتحت تحقيقا في ادعاء سلطان الحارثي والد الطفل الذي استؤصلت غدده التناسلية في مجمع الملك فيصل، وذلك للوقوف على مدى صحة ما ذكره الحارثي حول مراجعة طفله ووالدته المستشفى في اليوم السابق للعملية ولم يتم الكشف عليه لعدم توفر الهوية الوطنية معهم، حتى تمت مراجعتهم في اليوم التالي بعد مضي حوالى 12 ساعة من المراجعة الأولى.

وحرصت صحة الطائف طوال مراحل القضية على تطمين الشاب نهار الحارثي بقدرته على ممارسة حياته المستقبلية بشكل طبيعي دون تأثير على المسار الطبيعي للزواج أو الإنجاب، وأكدت لأسرة الشاب نهار عدم وجود موانع أو عوائق بعد استئصال إحدى خصيتي ابنهم لا سيَّما أنَّ الخصية الأخرى في وضع جيد وتمّ تأمينها لتقوم بدورها بشكل طبيعي.