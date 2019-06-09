تفاصيل طقس اليوم.. سحب رعدية تطال 7 مناطق.. ودرجة حرارة تصل لـ 47 في هذه المنطقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد.

وتوقعت الهيئة استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على كلٍ من مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة. كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة، ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في الأحساء وحفر الباطن (47 درجة)، وأدنى درجة حرارة في أبها (18 درجة).