العثور على شخصين متوفيين مفقودين منذ ثاني أيام العيد بالسليل

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة السليل في منطقة الرياض على شخصين متوفيين، كانا مفقودين منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من ذوي المفقودين باختفائهما منذ ثاني أيام العيد، عقب خروجهما وهما يستقلان مركبة من نوع “هايلكس”. ونجحت الجهات الأمنية مع استمرار البحث في العثور على الشخصين المفقودين أحدهما متوفى والآخر في حالة حرجة لكنه توفي أيضاً لدى وصوله المستشفى، فيما ينتظر إقامة الصلاة عليهما في جامع آل فاران بمحافظة السليل عصر اليوم (الأحد).

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