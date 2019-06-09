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تركي الفيصل يكشف سر عرض عمر البشير المرفوض

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صرّح رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل خلال لقائه عبر قناة العربية عن حقيقة عرض الرئيس السوداني المعزول عمر البشير والذي قوبل بالرفض عام 1996.

وكان عمر البشير قد عرض تسليم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن للسلطات السعودية وولي العهد في حينها الأمير عبد الله بن عبد العزيز مقابل عدم محاكمته.


وقال الفيصل:" الرئيس عمر البشير أتى في زيارة للمملكة بداية العام 1996 يا للحج يا للعمرة والتقى أيامها سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وقال للأمير عبدالله إنه نود نتعاون معكم ومن سبل التعاون هذه أنه مستعدين إنا نسلمكم بن لادن".

وتابع الأمير تركي قائلا:" ألتفت عليه البشير وقال له بس على شرط أنكم ما تحاكموه فالأمير عبدالله في حينها مباشرة قال له ما عندنا أحد فوق القانون والشريعة تطبق على الجميع حتى على الملك كما تطبق على المواطن العادي فليأتي ويضمن حكم عادل من الشرع، فلم يعد يذكروا ذلك السودانيين"، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

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