هجمات حوثية تستهدف مطار جازان السعودي

نفذ سلاح الجو التابع للحوثيين هجمات استهدفت مرابض طائرات في مطار جازان السعودي اليوم الأحد بطائرات من نوع قاصف 2k.

وأكد مصدر عسكري حوثي أن الهجمات الجوية تأتي رداً على تحويل مطار جازان إلى قاعة عسكرية لتسيير الطائرات المقاتلة في اليمن في حين لم يعلق التحالف العربي السعودي على الأنباء حتى اللحظة.

وكان الحوثيون قد استهدفوا خلال الأسابيع الماضية مطار نجران الإقليمي بثلاث عمليات، طالت مخازن أسلحة وبطاريات "باتريوت".

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كما نفذوا في 14 الشهر الجاري عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتين لنقل وضخ النفط في منطقة الرياض، بحسب "روسيا اليوم".