الأرصاد تنبه سكان منطقتين من طقس الساعات المقبلة: أمطار غزيرة تصل حد السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قاطني مراكز ومحافظات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، محذرة من تساقط البرد، مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول.

وقالت هيئة الأرصاد، في تنبيهين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مراكز ومحافظات الباحة (الباحة - الحجرة - العقيق - المخواة - المندق - بلجرشي - فرعة غامد الزناد - قلوة)، تتأثر بدءًا من الثانية عشرة ظهر اليوم بأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، مشيرة إلى أنها يصاحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن مراكز ومحافظات مكة المكرمة (أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، خليص، ميسان) تتأثر هي الأخرى بدءًا من الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء، بأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول، مشيرة إلى أنها يصاحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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وفي سياق ذي صلة، أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، السبت، أن أحوال الطقس التي شهدتها مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ووصول درجات الحرارة إلى مشارف الـ50 درجة مئوية، تدل على أن الصيف سيبدأ فعليًّا في 22 يونيو الجاري.

وقال، في تغريدة له: بفضل الله تمتعت (شهدت)، اليوم السبت، أجواء (مكة، المدينة، منطقة جازان) وكلما اتجهنا شمالًا وجدنا أمطارًا متوسطة مالت للغزارة كما كان متوقعًا.

وأضاف كراني: «لقد شارفت الحرارة على الوصول إلى 50 درجة مئوية على الشرق، تلاه الوسط، ثم الغرب، كدلالة على بداية فترة انتقالية مبكرة بين الربيع والصيف، تأخذنا إلى بداية الصيف في 22 يونيو».