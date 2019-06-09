إذاعة «UFM» تتألق في تغطية الفعاليات الفنية خلال موسم العيد

تماشيًا مع الأجواء الاحتفالية التي شهدها عيد الفطر الأخير واكبت إذاعة«U-Fm» ممثلةً ببرنامج «سهرة العيد» عددًا من الفعاليات الفنية المقامة في مختلف مناطق، ومحافظات المملكة ضمن فعاليات موسم العيد على مدار خمسة أيام عبر مراسليها الميدانيين.

وشملت حلقات البرنامج مداخلات متنوِّعة لأبرز الأسماء الغنائية على الساحتين السعودية والعربية (سعدون جابر- محمد البلوشي- بلقيس- داليا المبارك- راكان خالد- فدوى المالكي- سعد جمعة- مزعل فرحان) بالإضافة إلى الشاعر خالد العوض.

تجدر الإشارة إلى أنَّ البرنامج من تقديم المذيعين: معاذ العتيق، وأسيل الشهابي، والفنان بدر الفهد، ومن إعداد وتنسيق راشد العقيل، تحت إشراف مدير عام الإذاعة، محمد الخميس، ومتابعة مديرة قسم البرامج المنوعة ياسمين المحمد.