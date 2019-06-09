القيادة تعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في وفاة والدته وضحة علي عبدالرحمن المنير.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير - رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحرَّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

