«أحوال الشمالية» تقدِّم خدمة التصوير الخارجي لكبار السن وأصحاب الهمم

نفذت إدارة الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية عدة زيارات إلى منازل كبار السن وأصحاب الهمم قدَّمت من خلالها خدمة التصوير الخارجي في إجازة عيد الفطر، وذلك لتذليل الصعوبات على المستفيدين والمستفيدات، وفق الأنظمة واللوائح الرسمية في مختلف إداراتها ومكاتبها المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة.

يأتِي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأحوال المدنية تنفيذ خطواتها التطويرية للوصول إلى أهم أهداف العمل الرئيسة في القطاع.

الجدير بالذكر أنَّ «الأحوال المدنية» قد استحدثت في وقت سابق خدمة جديدة تحت مسمى «تقدير»، تستهدف خدمة تلك الفئات التي لا تستطيع تنفيذ المتطلبات أو لا يوجد مكتب أحوال مدنية في محافظاتهم.