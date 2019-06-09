إصابة فتاة بطلق ناري في جازان.. ومصادر عاجل: حالتها مستقرة

أصيبت فتاة عشرينية، مساء أمس السبت، بطلق ناري في الرقبة، أثناء وجودها بساحة منزلهم، الواقع في إحدى القرى التابعة لمحافظة بيش بمنطقة جازان.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن الفتاة (20 عامًا) أصيبت برصاصة من مصدر مجهول في رقبتها، مؤكدًا نقلها إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج اللازم .

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفتاة مستقرة حاليًّا، وتخضع للعلاج بقسم التنويم؛ حيث تتلقى العناية الطبية اللازمة.

وكانت إمارة جازان عبرت، في وقت سابق، عن استيائها الشديد من إطلاق بعض المواطنين الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك، تعبيرًا عن إظهار البهجة والفرح ما يعرض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.

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وأكدت الإمارة أن تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات ذات العلاقة واضحة وصريحة بضرورة التصدي بحزم لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المخالفين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأضافت أن التعليمات تلزم كذلك مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عند أي وجود للأسلحة أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بكل أنواعها.

ونوهت بأنه وتماشيًّا مع هذه التوجيهات فقد أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تعميمًا لمحافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية؛ للتأكيد على الجميع بمتابعة ورصد أي مخالفات بهذا الشأن، وإحالة مرتكبيها للتحقيق، تمهيدًا لمجازاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.

