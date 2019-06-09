السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في مقرها بمدينة الرياض اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود, ومساعدي الوكيل, ومديري الإدارات.

ويأتي الحفل في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الإيجابية والتعاون بين منسوبي الأحوال المدنية، إضافة إلى زيادة روابط التواصل الاجتماعية بين الموظفين ورفع شعار فريق العمل الواحد.

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11:32ت م

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