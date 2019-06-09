السعودية اليوم / أمانة نجران تنظم حفل معايدة لمنسوبيها



نجران 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة نجران اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، بحضور أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، ومنسوبي الأمانة.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

وتهدف الأمانة من خلال تنظيم حفل المعايدة إلى توطيد أواصر المحبة والأخوة بين الموظفين كافة، إضافةً إلى الإسهام في المحافظة على الوقت لمصلحة العمل، واستشعارًا بأهمية الاحتفاء بهذه المناسبة وتأصيل القيم في التواد والمحبة والتواصل بين منسوبي الأمانة.

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11:26ت م

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