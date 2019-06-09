السعودية اليوم / تعليم المذنب يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك



المذنب 06 شوال 1440 هـ الموافق09 يونيو 2019 م واس

أقامت إدارة التعليم بمحافظة المذنب اليوم، حفل معايدة لجميع منسوبيها من موظفين ومشرفين، في البهو الرئيسي بالإدارة، بحضور مدير التعليم المكلف سليمان بن إبراهيم الحسياني.

وأوضح رئيس قسم العلاقات والإعلام التربوي بالإدارة طارق بن إبراهيم الشمسان أن الإدارة دأبت سنويا على إقامة حفل المعايدة مع أول يوم للدوام الرسمي بعد الإجازة إذ تهدف إلى توطيد أواصر المحبة والأخوة بين كافة منسوبي الإدارة، حيث أقيم بهذه المناسبة حفل مأدبة خفيفة حصل خلاله تبادل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك والدعوات الصادقة بأن يديم هذه المناسبة والأمة الإسلامية ترفل بثوب العز والنصر على الأعداء وأن يديم المولى على بلادنا أمنها ورخائها في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد مدير التعليم بجهود الزملاء بقسم العلاقات والإعلام على التنظيم والترتيب لهذه المناسبة، مثمنًا جهد الجميع، داعيًا للجميع بإجازة سعيدة وعودة موفقة وفاعلة.

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10:47ت م

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