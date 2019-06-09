السعودية اليوم / فرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة يقيم حفل معايدة لمنسوبيه



مكة المكرمة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقام فرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة اليوم، حفل معایدة لمنسوبيه مع بداية الدوام الرسمي بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير الفرع صالح بن عبدالغفور الأنديجاني ومديري الإدارات ،وذلك بمقر الفرع بمكة المكرمة .

وقدم الأنديجاني تهنئته للجميع بهذه المناسبة، مؤكدًا أن العيد فرصة للالتقاء وتبادل التهاني بين الزملاء في جو اجتماعي ،منوهًا بأن بهجة العيد لها طابعها الخاص في تصفية النفوس وتحقيق التآلف والمحبة بين أطياف المجتمع سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل ،وأن یعید هذه المناسبة بالخير والیمن والبركات ،وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .

// انتهى //

10:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.