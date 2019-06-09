السعودية اليوم / محافظة ينبع تقيم حفل معايدة لمنسوبيها



ينبع 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت اليوم محافظة ينبع، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بصالة الضيافة بالمحافظة، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ورؤساء الأقسام وموظفي المحافظة.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي جسدت التلاحم والمودة بين موظفي المحافظة.

// انتهى //

10:47ت م

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