السعودية اليوم / جامعة الباحة تعلن شروط القَبول ومواعيده للعام القادم



الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 / 1441 هـ .

وأوضحت العمادة أنه سيكون استقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري، من خلال موقع الجامعة الإلكتروني, ويستمر لمدة عشرة أيام, منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي: https://portal.bu.edu.sa/ .

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10:31ت م

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