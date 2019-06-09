

الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

هطلت صباح اليوم، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها, فيما لا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:31ت م

0028





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.