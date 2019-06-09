السعودية اليوم / غرفة الباحة تعلن عن مشروع تدريبي لعدد من الدبلومات



الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة اليوم, عن مشروع التدريب عن بعد، لعدد من الدبلومات، وذلك لمدة عام دراسي.

وأكدت غرفة الباحة أن جميع الدبلومات ستكون معتمدة من قبلها, حيث تتضمن الدبلومات إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات وخدمة عملاء، إضافة إلى أخصائي الإلكتروني، والإعلام والعلاقات العامة, وإدارة المشاريع الاحترافية، والسلامة والصحة المهنية.

ونوهت الغرفة بأن الدراسة ستبدأ في مختلف الدبلومات اعتباراً من يوم الخميس القادم، ويمكن للراغبين الالتحاق بهذه الدبلومات مسارعة التسجيل من خلال الرابط https://t.co/kCmp9h0cqU?amp=1.

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10:03ت م

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