السعودية اليوم / بدء الدرسة بالفصل الصيفي للمرحلة الثانوية في مدارس السيح والدلم



السيح 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

انطلقت دراسة الفصل الصيفي اليوم، في عدد من المدارس الثانوية للبنين والبنات التابعة لإدارة تعليم الخرج في قطاعي التعليم بالسيح والدلم .

وحدد تعليم الخرج ‏ثانوية الشيخ محمد بن عثيمين في حي الريان بمدينة السيح، ‏وثانوية الإمام البخاري في حي الخزامى غرب السيح، ‏وثانوية الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم، والثانوية الثانية عشر للبنات في حي النزهة شرق السيح، والثانوية الثامنة للبنات في حي الخزامى غرب السيح، والثانوية الخامسة للبنات في الدلم، مقرات للمدارس الصيفية .

وتهدف المدارس الثانوية الصيفية لاستثمار أوقات الطلاب والطالبات خلال إجازة الصيف، في إتاحة الفرصة للمتعثرين في النظام الفصلي وفي نظام المقررات لتجاوز مواد التعثر، ولرفع المعدل التراكمي وإكمال متطلبات التخرج .

// انتهى //

09:21ت م

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