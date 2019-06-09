مياه راكدة بجوار جدة التاريخية.. والأهالي يحذرون من خطورتها

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - جدة

رصدت عدسة ” متابعات الخليج 365 ” تجمعاً لمياه راكدة في أحد المواقف الخاصة في حي البلد بجوار دوار جدة التاريخية وذلك إثر الأمطار التي شهدتها المحافظة أخيراً.

وأوضح عدد من سكان الحي أن تجمّع هذه المياه لفترات طويلة قد يتسبب في جعلها مكاناً لتجمع الحشرات التي تجلب الأمراض، وتعتبر الملاريا وحمى الضنك من أكبر وأخطر الأمراض التي يمكن انتشارها من خلال المياه الراكدة، والتي يمكن أن تُصبح مرتعاً للبعوض والذي يعتبر الناقل الرئيسي لهذه الأمراض.

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وأشاروا إلى أن المياه الراكدة قد تكون خطيرة إذا استعملت للشرب لأنها توفر حضانة أفضل من المياه الجارية لأنواع كثيرة من البكتيريا وغيرها من الطفيليات.

وطالب عدد من سكان حي البلد بمحافظة جدة من الجهات المختصة بضرورة شفط هذه المياه ووضع الحلول التي تكفل عدم تجمع هذه المياه والتي قد تسبب لهم العديد من الأمراض.