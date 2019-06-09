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شكرا لقرائتكم وزارة الحج تعلن مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الحج تعلن مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة مواعيد مقابلات الوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
|
اليوم
|
المؤهل
|
الموعد
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الاثنين 1440/10/07هـ
|
دكتوراه – ماجستير – جامعي
|
من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً
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الثلاثاء 1440/10/08هـ
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الأربعاء 1440/10/09هـ
|
دبلوم – ثانوي
|
الخميس 1440/10/10هـ
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متوسط – ابتدائي
المسوغات المطلوبة:
1- عدد (2) صور شخصية.
2- صورة رخصة القيادة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.
3- إحضار صور مسوغات التعيين التالية مع الأصل للمطابقة:
أ- بطاقة الأحوال.
ب- المؤهل.
ج- العنوان الوطني.
د- السيرة الذاتية.
هـ- رقم الحساب البنكي (آيبان).
موعد المقابلات:
– سوف تكون المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في الوظائف الموسمية بوكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في موسم حج 1440هـ اعتباراً من تاريخ 1440/10/07هـ ولمدة (4) أيام وفق الجدول الموضح أعلاه.
مكان المقابلات:
– مبنى وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة (الدور الأرضي للرجال – المبنى النسوي للنساء) آخر شارع السلام بجوار مستشفى أحد.
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