خلال ساعات.. إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يودع حساب متابعات الخليج 365 الدعم المخصص للدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من بداية يوم غد الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سباق، أنه يتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

التسجيل مستمر Advertisements ودعا حساب متابعات الخليج 365 المواطنين للتسجيل الآن للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر يوليو عبر الرابط التالي: هنا

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم.

شروط الأهلية

ولاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن توافق البيانات المفصح عنها بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.