شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: لا حافلات من خارج المملكة..ومنع الـVIP والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

شددت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل عدم استئجار حافلات من خارج المملكة خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ. وبينت الوزارة ضرورة إدخال بيانات الحافلات إلكترونيا في موعد أقصاه منتصف شهر شوال الحالي، على ألا تتجاوز سعة الحافلات عدد الحجاج المخصص لكل حافلة مع توفير حافلة احتياطية لكل ٥٠٠ حاج، والحصول على تراخيص دخول المشاعر المقدسة من الجهات المختصة، مع التشديد على عدم وضع ملصقات VIP على واجهات الحافلات، وعدم تشغيل أو استعمال الحافلات في عمليات نقل أخرى خلاف نقل الحجاج المتعاقد معهم والمصرح لها بأداء الفريضة. وأكدت الوزارة على وجود أجهزة لدى رجال الأمن لقياس العادم الصادر من الحافلات بمداخل مكة المكرمة لرصد كمية العادم الصادر من الحافلات وفي حالة كانت نسبة العادم مرتفعة فسيتم حجز الحافلة وتحرير مخالفة حفاظا على الإصحاح البيئي خلال موسم الحج. من جهة أخرى حددت الوزارة يوم العشرين من شهر شوال الحالي كآخر موعد لتسديد أجرة الخيام بمشعر منى بالنسبة للشركات التي تم تعميدها لكامل العدد المخصص لها من جهات حكومية بخدمة ضيوف الرحمن بعد صدور الموافقة اللازمة لها من جهات الاختصاص على أن يكون يوم العشرين من شوال هو آخر موعد لاعتذار الشركات عن المخيم المخصص لها وقبل تشغيل البوابة الإلكترونية.