شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المفاضلة لشغل الوظائف التعليمية.. الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستبدأ الأسبوع القادم عبر منصة التوظيف الإلكتروني «جدارة». أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستبدأ الأسبوع القادم عبر منصة التوظيف الإلكتروني «جدارة». ولفت إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين سيتم الخميس 10 شوال الجاري. وكان التقديم الإلكتروني أغلق في 27 رمضان الماضي. يذكر أن وزارة التعليم أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في 14 رمضان عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي القادم 1440/1441هـ، إذ بلغ عدد الوظائف المتاح التقديم عليها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء المفاضلة لشغل الوظائف التعليمية.. الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.