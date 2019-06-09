جدة: انطلاق «بحر وثقافة» بـ 150 فعالية محلية وعالمية

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جدة - خالد شويل - فيصل مجرشي (جدة)انطلقت أمس (السبت)، فعاليات موسم جدة تحت شعار «بحر وثقافة»، في خمسة مواقع رئيسية داخل المحافظة وحولها، عبر أكثر من 150 فعالية محلية وعالمية، وسط توقعات حصد قرابة 4 ملايين زائر من داخل وخارج المملكة بدعم من هيئة الترفيه، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للثقافة، وهيئة السياحة، وجهات عدة.
وتوفر الفعاليات التي تستمر على مدة 41 يوماً أجواء من الفرح والمتعة للأسر والعوائل، والنزهات السياحية والبرامج الترفيهية والفقرات والأنشطة الرياضية والمشاهد والفعاليات الفنية الثقافية، في المواقع الرئيسية لموسم جدة (مدينة الملك عبدالله الرياضية، المنطقة التاريخية، كورنيش الحمراء، والواجهة البحرية).
ويُعد موسم جدة أداة استراتيجية لتطوير الميزات السياحية التي تملكها جدة، محققاً أهداف تتمثل في دعم قطاع ريادة الأعمال، فيما يسعى موسم جدة لتوفير قطاع واسع من فرص العمل الموسمية وفرص التطوع للشباب من خلال فريقٍ متكامل يضم قرابة 20 ألف شاب وفتاة من المتطوعين والعاملين ما يمنحهم الخبرة ويؤهلهم لدخول سوق العمل السعودي، والتركيز على إبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.
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