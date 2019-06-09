شكرا لقرائتكم خبر عن 3.466 مليون زائر لفعاليات العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في الأمانات والبلديات، تنظيمها 991 فعالية في جميع مناطق ومدن المملكة احتفالاً بعيد الفطر المبارك، سجلت حضور أكثر من 3.466 مليون زائر، مبينة أنها وزعت 136.739هدية على الزائرين خصوصا الأطفال.

ولفتت إلى أنها هيأت آلاف الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين، وتزيين 72.917 عمود إضاءة، ورفع 39.238 علماً، مع تركيب 164.057 لمبة زينة، لإشاعة أجواء البهجة والفرح بين المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات لمعايدة سكان المملكة ومشاركتهم أفراح العيد، وإدخال السرور على نفوس الجميع من خلال تلك الفعاليات.

وجمعت الفعاليات بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية وعروض التحدي والإثارة، مع تجهيز الفعاليات بكل ما يلزم من خدمات النظافة والصيانة، وتكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعتها في جميع المواقع. ففي الرياض نظمت الأمانة والبلديات التابعة لها 266 فعالية، استقبلت نحو 1.955 مليون زائر، وتم توزيع 20 ألف هدية على أطفالهم.

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واستقبلت أمانة المدينة المنورة 161.840 زائرا حضروا 115 فعالية، ووزعت 5600 هدية عليهم. وفي الطائف نظمت الأمانة 33 فعالية حضرها 150.042 زائرا، تم توزيع 3600 هدية عليهم. فيما نظمت أمانة منطقة القصيم 108 فعاليات، زارها أكثر من 99.253 زائرا، تلقوا 43700 هدية. وفي منطقة الباحة أقامت الأمانة 27 فعالية، حضرها 92.602 زائر، فيما وزعت 5000 هدية على الأطفال. أما في المنطقة الشرقية، فقد نظمت الأمانة 16 فعالية بلغ عدد زائريها 57.827، وتم توزيع أكثر من 6000 هدية.

وفي منطقة الأحساء جرى تنظيم 5 فعاليات حضرها 164.708 زائرا، تلقى أطفالهم 1100 هدية. كما نظمت أمانة منطقة جازان 81 فعالية، بلغ عدد زائريها 45.500، تلقوا 5500 هدية. فيما نظمت أمانة منطقة الحدود الشمالية 44 فعالية زارها نحو 57.034، وتم توزيع 3265 هدية. وفي منطقة حفر الباطن استقبلت الأمانة 12000 زائر في 22 فعالية أقامتها، ووزعت عليهم 250 هدية.

واستقبلت أمانة العاصمة المقدسة 9.900 زائر لـ13 فعالية، تلقوا 5000 هدية. كما قامت أمانة منطقة تبوك بتنظيم 20 فعالية، حضرها 42500 زائر تم توزيع نحو 3000 هدية عليهم. وفي منطقة الجوف تم تنظيم 6 فعاليات زارها 20100 زائر وزعت عليهم 2530 هدية. وقامت أمانة منطقة عسير بتنظيم 159 فعالية، زارها نحو 20.000 تم توزيع 7600 هدية عليهم. أما في منطقة حائل فقد نظمت الأمانة 57 فعالية زارها نحو 18000 زائر تلقوا 5400 هدية.

وفي منطقة نجران قامت الأمانة بتنظيم 6 فعاليات، زارها 9.735 زائرا، تلقى أطفالهم 1080 هدية. وقامت أمانة مدينة جدة بتنظيم 13 فعالية بلغ عدد زائريها 549.961 تسلموا أكثر من 18000 هدية.