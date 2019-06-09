، كراني: تقلبات متسارعة تؤدي إلى تدهور وتحسن الرؤية بمناطق المملكة ،

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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة تقلبات جوية متسارعة تؤدي إلى تدهور وتحسن في الرؤية على معظم مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تقلبات جوية متسارعة تتمثل في تدهور وتحسن الرؤية على معظم المناطق، تكون مصاحبة للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف، والتي ستنتهي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 22 يونية عندها يبدأ صيفنا.. وسحاب ممطر يمتد من وسط وغرب الشمال حتى الجنوب الغربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.
كراني: تقلبات متسارعة تؤدي إلى تدهور وتحسن الرؤية بمناطق المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة تقلبات جوية متسارعة تؤدي إلى تدهور وتحسن في الرؤية على معظم مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تقلبات جوية متسارعة تتمثل في تدهور وتحسن الرؤية على معظم المناطق، تكون مصاحبة للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف، والتي ستنتهي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 22 يونية عندها يبدأ صيفنا.. وسحاب ممطر يمتد من وسط وغرب الشمال حتى الجنوب الغربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:41 AM
قال: سحاب ممطر يمتد من وسط وغرب الشمال حتى الجنوب الغربي
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن حالة تقلبات جوية متسارعة تؤدي إلى تدهور وتحسن في الرؤية على معظم مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تقلبات جوية متسارعة تتمثل في تدهور وتحسن الرؤية على معظم المناطق، تكون مصاحبة للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف، والتي ستنتهي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 22 يونية عندها يبدأ صيفنا.. وسحاب ممطر يمتد من وسط وغرب الشمال حتى الجنوب الغربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.
، كراني: تقلبات متسارعة تؤدي إلى تدهور وتحسن الرؤية بمناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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