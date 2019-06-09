، جريمة تهز "الأسواق" ببيش.. مواطن يقتل شقيقة زوجته طعنًا.. ملاحقة وتحقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرتها الجهات الأمنية في جازان فورًا وتحفّظت على الجاني واتخذت الإجراءات

تتحفظ الجهات الأمنية بمحافظة بيش، على مواطن سعودي على خلفية جريمة بشعة متهم بارتكابها في شارع الأسواق التجارية أمام المتسوقين، وتمثلت في قتله شقيقة زوجته طعنًا.

وكشفت مصادر "الخليج 365"، أن الحادثة التي وقعت في بيش، كانت على خلفية ملاحقة مواطن لزوجته في السوق، ومن ثم حاول الإمساك بها ولم يتمكن، ليقتل شقيقتها بعدة طعنات.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة منطقة جازان -ممثلةً في شرطة بيش- باشرت الواقعة على الفور، واتخذت الإجراءات النظامية، وبدأت تحقيقاتها مع المتهم.