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حذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، من خروج الأفاعي من جحورها نتيجة الأجواء الحارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة في مثل هذه الأوقات من العام.
وقال عبر حسابه في "تويتر": في مثل هذه الأيام ينبغي الحذر من الثعابين؛ فالأجواء الحارة تجبر الأفاعي والعقارب على الخروج من جحورها، وبعد الأمطار القوية التي شهدتها منطقة عسير؛ أفاعٍ سامة تخرج من جحورها.
نتيجة الأجواء الحارة.. الحصيني: احذروا خروج الأفاعي من جحورهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
حذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، من خروج الأفاعي من جحورها نتيجة الأجواء الحارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة في مثل هذه الأوقات من العام.
وقال عبر حسابه في "تويتر": في مثل هذه الأيام ينبغي الحذر من الثعابين؛ فالأجواء الحارة تجبر الأفاعي والعقارب على الخروج من جحورها، وبعد الأمطار القوية التي شهدتها منطقة عسير؛ أفاعٍ سامة تخرج من جحورها.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:33 AM
قال مغرداً: الطقس الحارّ يجبرها على الخروج والعقارب.. وبعد الأمطار
حذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، من خروج الأفاعي من جحورها نتيجة الأجواء الحارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة في مثل هذه الأوقات من العام.
وقال عبر حسابه في "تويتر": في مثل هذه الأيام ينبغي الحذر من الثعابين؛ فالأجواء الحارة تجبر الأفاعي والعقارب على الخروج من جحورها، وبعد الأمطار القوية التي شهدتها منطقة عسير؛ أفاعٍ سامة تخرج من جحورها.
، نتيجة الأجواء الحارة.. الحصيني: احذروا خروج الأفاعي من جحورها ،
المصدر : الخليج 365
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