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تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.
وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.
وناشدوا قراء "الخليج 365" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:
0534040780
0558844919
0555994429
خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدونفهد كاملي الخليج 365 2019-06-09
تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.
وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.
وناشدوا قراء "الخليج 365" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:
0534040780
0558844919
0555994429
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:31 AM
ذووه لـ"الخليج 365": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع
تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.
وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.
وناشدوا قراء "الخليج 365" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:
0534040780
0558844919
0555994429
، خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون ،
المصدر : الخليج 365
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