، خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه لـ"الخليج 365": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "الخليج 365" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

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