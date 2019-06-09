، بسكين حادة.. مواطن يطعن آخر بالداير بني مالك والأمن يضبطه ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى المصاب العلاج بالمستشفى العام.. ومصادر تؤكد خطورة إصابته

أقدم مواطن على طعن آخر بسكين حادة بمحافظة الداير بني مالك، مساء أمس السبت؛ حيث يتلقى العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني مالك العام بالداير؛ فيما تؤكد المصادر الميدانية أن الإصابة خطيرة جدًّا؛ مما دفع مستشفى بني مالك العام لإحالة المصاب إلى مستشفى صبيا العام.

وباشرت الجهات المختصة بالداير موقعَ الواقعة بجبل خاشر بالداير، والقبض على المواطن مرتكب الجريمة، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.