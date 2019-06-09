هجوم عنيف يستهدف رئيس وزراء قطر السابق

شن ناشطون سعوديون هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، بعد إدلائه بتصريحات يتحدث بها عن السعودية و"الإرهاب".

وأثارت تصريحات ابن جاسم، جدلاً واسعاً، بعد تذكيره بأن 15 من أصل 19 ممن شاركوا في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 كانوا سعوديين.

ورفض ابن جاسم وصم بلده بأنها داعمة لـ"الإرهاب"، متابعا: "كم عدد المقاتلين السعوديين في صفوف داعش؟ إن معظمهم من السعودية".

وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغا حمل عنوان "حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي"، قالوا إن رئيس الوزراء القطري السابق يحاول وصم السعوديين بـ"الإرهاب".

في حين رد مغردون قطريون بأن تصريحات حمد بن جاسم حقيقية، ولا يمكن إنكارها، موضحين أن ابن جاسم لم يبادر بمحاولة شيطنة السعوديين، "كما فعلوا هم". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

واستعرض نشطاء قطريون تغريدات وتصريحات لمشاهير سعوديين، يتهمون فيها مواطنيهم بأنهم أساس نشأة تنظيم الدولة "داعش"، ويشاركوهم نفس الأفكار.

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