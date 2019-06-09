حسن كراني: الصيف الفعلي يبدأ 22 يونيو الجاري

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم السبت، أن أحوال الطقس التي شهدتها مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ووصول درجات الحرارة إلى مشارف الـ50 درجة مئوية، تدل على أن الصيف سيبدأ فعليًا في 22 يونيو الجاري.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال كراني: بفضل الله تمتعت (شهدت)، اليوم السبت، أجواء (مكة، المدينة، منطقة جازان) وكلما اتجهنا شمالًا وجدنا أمطارًا متوسطة مالت للغزارة كما كان متوقعًا.

وأضاف كراني: «لقد شارفت الحرارة على الوصول إلى 50 درجة مئوية على الشرق، تلاه الوسط، تلاه الغرب، كدلالة على بداية فترة انتقالية مبكرة بين الربيع والصيف، تأخذنا إلى بداية الصيف في 22 يونيه» .

Advertisements

وفي سياق ذي صلة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، غدًا الأحد.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، تأثير تكون السحب الرعدية، على الأجزاء الساحلية منها، مشيرة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة، حائل والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة .

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين. أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة وشمالية شرقية من بعد الظهيرة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.