شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلق النار عشوائيا في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعد مرور 24 ساعة على ظهوره في مقطع فيديو، تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على شاب أطلق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاح رشاش أمام أحد المنازل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، أثبتت أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر فيه أحد الشباب وهو يطلق النار من سلاح رشاش أمام أحد المنازل، وبدا أنه فشل في السيطرة على السلاح، وكاد أن يصيب عددا من المتواجدين حوله.